В Челябинской области поголовье коров сократилось на 8,5% за год

На конец сентября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в Челябинской области составляло 204 тыс. голов, что на 9% меньше, чем годом ранее. Число коров за год сократилось на 8,5% до 94,9 тыс. Такие данные представлены в докладе о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре этого года.

В сельскохозяйственных организациях Челябинской области зафиксировано еще большее падение поголовья крупного рогатого скота — на 14,8% за год, коров — на 12,8%. На конец сентября на предприятия приходилось менее половины всех коров региона —48%, крупного рогатого скота — 51,2%. Остальных содержат жители на частных подворьях.

В хозяйствах всех типов сократилась численность всех сельскохозяйственных животных. Так, свиней стало меньше на 5,1%, всего — 638 тыс. голов, овец и коз — на 5,3% (119,1 тыс.), птицы — на 1,5% (2,04 млн). Число свиней в сельхозорганизациях снизилось на 4,1%, овец и коз — на 25%, птицы — на 1,5%.

По итогам января-сентября 2024 года в хозяйствах всех категорий Челябинской области было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 279,6 тыс. т, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство молока сократилось на 2,8%, до 287 тыс. т, яиц — выросло на 3,3%, до 1,26 млрд штук.