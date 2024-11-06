Количество доступных предложений в нижегородских новостройках снизилось на 3,9%

Нижний Новгород вошел в тройку российских городов-миллионников, где в октябре 2024 года снизились цены на первичном рынке жилья. По данным «Яндекс Недвижимости», к началу ноября медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 189 тыс. руб., это на 0,6% меньше по сравнению с месяцем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Количество доступных предложений в нижегородских новостройках за месяц сократилось на 3,9%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 9,9 млн руб., средняя площадь — 52,3 кв. м.

В среднем в октябре в крупнейших российских городах цена квадратного метра в новостройках составила 171 тыс. руб. за квадратный метр, объем предложения сократился на 4%.

В 13 мегаполисах из 16 зафиксирован рост медианной цены квадратного метра. Сильнее всего цены выросли в Уфе (+9,6%), Воронеже (+3,9%), Омске (+3,8%), Самаре (+2,7%) и Перми (+2,5%). Снижение цен кроме Нижнего Новгорода произошло в Санкт-Петербурге (-0,9%) и Краснодаре (-0,1%).

Андрей Репин