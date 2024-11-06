В Нижегородской области спрос на дорожных рабочих изменился незначительно

Спрос на дорожных рабочих в Нижегородской области в январе-октябре вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Headhunter, работодатели искали более 2 тыс. новых сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В текущем году дорожникам предлагали зарплаты от 80,5 до 155,2 тыс. руб. Годом ранее зарплатная вилка составляла от 70 до 137,9 тыс. руб.

В целом по России спрос на специалистов в дорожном строительстве за 10 месяцев вырос на 20%, всего работодатели открыли 141 тыс. вакансий. Наиболее востребованными специальностями стали машинисты (9,3% вакансий), водители (8,8%), разнорабочие (7,8%), инженеры ПТО (6%) и прорабы (5%).

Андрей Репин