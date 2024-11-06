Челябинским предприятиям возместят 100 млн рублей на уплату лизинга

Фонд развития промышленности Челябинской области подвел итоги конкурсного отбора на возмещение части затрат на платежи по договорам лизинга для покупки промышленного оборудования. Гранты на общую сумму 100 млн руб. получат 24 компании, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Как отмечают в ведомстве, из-за активности предприятий в этом году на возмещение затрат по договорам лизинга направлено на 20 млн руб. больше, чем в 2023-м. Это позволило вместо 20 заявок одобрить 24. Компании смогут компенсировать затраты, обязательство по уплате которых возникло не ранее 1 января 2024 года по 15 декабря 2026 года и фактически уплаченные. Гранты распространяются на договоры лизинга, по которым было приобретено оборудование для выполнения различных технологических операций, а также для добычи и обогащения полезных ископаемых; подъёмно-транспортное, испытательное оборудование и средства измерений.

В список получателей меры господдержки вошли: Чепецкий механический завод (19 млн руб. на уплату платежей), производитель металлургического оборудования ООО «Метмаш» (17,5 млн руб.), завод нефтяного оборудования «Буран» (10,8 млн руб. и 6,8 млн руб.), Челябинский машиностроительный завод (8,3 млн руб.), производитель контрольно-измерительного и метрологического оборудования «Элметро групп» (4,6 млн руб.), поставщик инструмента ПО «Генова» (4 млн руб.), производитель изделий из вулканизированной резины ООО «Т Драйв» (3,5 млн руб.), выпускающая изделия из алюминиевого профиля компания «Технологика» (3,1 млн руб.), мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор» (2,5 млн руб.), ООО «РТС» (2,2 млн руб.). До 2 млн руб. в качестве гранта получат: организации, выполняющие работы по монтажу стальных строительных конструкций ЗАО «Востокметаллургмонтаж» и «Востокметаллургмонтаж-1», производитель полимерной упаковки «Союз-Полимер», мебельная фабрика «Регина», производитель бытовых электрических приборов ООО «Теплотех», металлообрабатывающее предприятие «ТДС», производитель сварочных столов и оснастки ООО «АБК-Пром», Озерский завод энергоустановок, поставщик металлопроката «МК-Синергия», производитель деталей НПК «ИНКО» и Челябинский завод современных конструкций.

Виталина Ярховска