В Татарстане ожидаются снег и гололедица в День Конституции

6 ноября, в День Конституции Татарстана, в республике ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В среду, 6 ноября, республика окажется под влиянием тылового гребня циклона: ночью температура воздуха понизится до 5...-10°, днем — до 0...-5°. Ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В четверг, 7 ноября, погода изменится под влиянием теплого фронта: ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура ночью составит 3...-8°, а днем потеплеет до 0...-3°.

Анар Зейналов