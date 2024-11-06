На юге Челябинской области произошло смертельное ДТП из-за снегопада

В Брединском районе Челябинской области произошла смертельная дорожная авария с участием «КамАЗа». Водитель автомобиля скончался на месте, сообщает госавтоинспекция региона.

ДТП случилось 6 ноября в 8:49 на 2 км автодороги «Объезд поселка Бреды». По предварительном данным, во время снегопада водитель автомобиля КамАЗ с прицепом, груженым зерном, при спуске съехал с дороги в левый кювет и перевернулся.

Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа продолжают работать на месте происшествия.