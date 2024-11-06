В Ноябрьске шесть автобусов вернулись на прежние маршруты

Автобусы на шести маршрутах в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) вернутся на прежний путь следования, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

После открытия проезда на пересечении улиц Муравленко и 60 лет СССР по своим обычным маршрутам будут ездить автобусы №2,2А, 4, 7, 17, 28. При этом введенные ранее ограничения на ул. Ленина будут действовать для других автобусов — на время организации объезда перекрытых участков дорог возможны отклонения в расписании движения:

№ 1, 8, 9 — от остановки «Площадь Опаленной Юности» до «Кафе «Фрегат» по ул. 60 лет СССР, ул. Республики, пр. Мира, ул. Ленина; от остановки «Площадь Памяти» до «Улица 60 лет СССР» по ул. Ленина, пр. Мира, ул. Республики, ул. 60 лет СССР;

№ 10 — от остановки «Площадь Памяти» до «Улица 60 лет СССР» по ул. Ленина, пр. Мира, ул. Республики, ул. 60 лет СССР.

Напомним, схемы движения автобусов в Ноябрьске были изменены с 27 мая из-за ремонта магистральных сетей тепловодоснабжения и закрытием проезда транспорта по ул. Муравленко.

Ирина Пичурина