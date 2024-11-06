Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ноябрьске шесть автобусов вернулись на прежние маршруты

Автобусы на шести маршрутах в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) вернутся на прежний путь следования, сообщили в городской администрации.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

После открытия проезда на пересечении улиц Муравленко и 60 лет СССР по своим обычным маршрутам будут ездить автобусы №2,2А, 4, 7, 17, 28. При этом введенные ранее ограничения на ул. Ленина будут действовать для других автобусов — на время организации объезда перекрытых участков дорог возможны отклонения в расписании движения:

  • № 1, 8, 9 — от остановки «Площадь Опаленной Юности» до «Кафе «Фрегат» по ул. 60 лет СССР, ул. Республики, пр. Мира, ул. Ленина; от остановки «Площадь Памяти» до «Улица 60 лет СССР» по ул. Ленина, пр. Мира, ул. Республики, ул. 60 лет СССР;
  • № 10 — от остановки «Площадь Памяти» до «Улица 60 лет СССР» по ул. Ленина, пр. Мира, ул. Республики, ул. 60 лет СССР.

Напомним, схемы движения автобусов в Ноябрьске были изменены с 27 мая из-за ремонта магистральных сетей тепловодоснабжения и закрытием проезда транспорта по ул. Муравленко.

Ирина Пичурина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...