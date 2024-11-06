Замдиректора челябинского завода оштрафовали за посредничество в подкупе

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор заместителю директора ООО «Челябинский завод дробеструйного оборудования» по п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе). Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что в январе 2023 года замдиректора завода от имени своего начальника Александра Асханова передал не менее 200 тыс. руб. должностному лицу ПАО «Уралавтоприцеп». Взамен предприятию предоставили преимущество перед другими потенциальными контрагентами, а также беспрепятственно принимали выполненные работы. Жителя Челябинской области приговорили к штрафу в размере 400 тыс. руб. В отношении директора завода и сотрудника «Уралавтоприцепа» ранее вынесены обвинительные приговоры.

Виталина Ярховска