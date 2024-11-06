В Лабытнангах простятся с погибшим на СВО бойцом Русланом Думеновым

Во время проведения специальной военной операции (СВО) погиб боец из города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Руслан Думенов, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Думенов

Фото: администрация Лабытнанги Руслан Думенов

Фото: администрация Лабытнанги

В звании старшего сержанта он проходил службу по контракту в десантно-штурмовой роте и погиб при выполнении боевой задачи в Курской области.

Прощание с Русланом Думеновым состоится 6 ноября в 12:00 на новом кладбище. Поминальный обед пройдет в кафе «Семь лиственниц» в 13:30.

Ирина Пичурина