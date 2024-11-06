Под Чебаркулем в ДТП погибли два человека

На территории Чебаркульского района в ДТП с кроссовером погибли два человека, сообщает управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 5 ноября на трассе Бишкиль — Варламово 55-летний водитель ВАЗ-211440 на изгибе дороги влево не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с кроссовером Renault Arkana под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир отечественной машины погибли на месте, 38-летняя пассажирка госпитализирована с ранением.

Виталина Ярховска