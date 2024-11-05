От «Тихого берега» отломили кусочек

Владельцы базы отдыха «Тихий берег» должны возвратить в госсобственность земельный участок площадью 19,7 га в Нуримановском районе, ранее полученный в двадцатилетнюю аренду по договору с минземимущества Башкирии. С исковым заявлением о признании договора недействительным в арбитражный суд Башкирии обратилась региональная прокуратура. По мнению ведомства, компания не имела права арендовать участок без торгов. Суд согласился с доводами прокуратуры. Впрочем, «Тихий берег» не намерен оспаривать решение, так как участок компанией не использовался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура добилась в арбитражном суде Башкирии признания недействительным договора между региональным министерством земельных и имущественных отношений и ООО «Тихий берег», по которому компания в 2022 году получила в аренду на 20 лет 19,7 га земли возле села Староисаево в Нуримановском районе. Владеющая одноименным парк-отелем компания арендовала участок под скотоводство, однако, по мнению прокуратуры, у сторон не было законных оснований для заключения договора. Суд потребовал вернуть участок в собственность республики.

Перед тем как обратиться в суд, прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства, в ходе которой было выявлено, что участок был предоставлен без торгов. Поводом для этого стали положения законодательства, по которым без торгов можно предоставлять участки только гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. При этом в республиканском законе «О регулировании земельных отношений» говорится, что размер такого участка не должен превышать 2,5 га, тогда как «Тихий берег» получил землю площадью в 7,9 раз больше установленного предела. Таким образом, министерство должно было отказать в выдаче участка, считают в надзорном ведомстве.

ООО «Тихий берег» зарегистрировано в 2014 году в Нуримановском районе, основной вид деятельности — искусственное воспроизводство морских биоресурсов. Организацией с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Рустам Зиганшин. В парк-отеле, которым владеет «Тихий берег», размещены зоопарк, форелевые озера для рыбалки, спортивные площадки, охотничьи угодья, гостиничные номера в купольных домах, ресторан и другие сооружения. В 2023 году, по данным Rusprofile, выручка «Тихого берега» составила 1,1 млн руб., чистая прибыль — 43 тыс. руб.

Согласившись с доводами прокуратуры, суд указал, что передача земли в распоряжение «Тихого берега» нарушает интересы республики и затрагивает интересы неопределенного круга лиц, потерявших возможность получить участок в аренду или в собственность. В течение месяца с момента вступления судебного решения в законную силу компания должна вернуть участок министерству земельных и имущественных отношений.

Владелец «Тихого берега» Рустам Зиганшин рассказал «Ъ-Уфа», что не будет оспаривать судебное решение. По его словам, земельный участок не используется.

В министерства земельных и имущественных отношений Башкирии получить оперативный комментарий на запрос не удалось.

Это не первый судебный спор «Тихого берега» по поводу использования земельных участков. В 2022 году Иглинский межрайонный суд, а затем и Верховный суд Башкирии обязали владельца парк-отеля вернуть 10,7 га земли в муниципальную собственность, так как, по мнению прокуратуры, участок использовался не по целевому назначению — вместо ведения рыболовства компания построила на нем базу отдыха. Спорный участок был арендован в 2015 году.

После признания купли-продажи участка незаконным «Тихий берег» обратился в администрацию Нуримановского района с заявлением о повторной аренде земли, но получил отказ. В марте этого года арбитражный суд Башкирии признал отказ незаконным. Учитывая, что ответчик не подавал апелляционную жалобу, решение суда вступило в законную силу.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле уверен в обоснованности требований прокуратуры и решения суда. По его мнению, ключевым нарушением в данном случае является не столько превышение предельной площади земельного участка, сколько сам порядок предоставления земли без торгов. Перспективы оспаривания судебного акта юрист называет низкими. «Суд в целом обоснованно пришел к выводу о том, что заключение договора аренды без проведения торгов не только нарушает требования земельного законодательства, но и затрагивает публичные интересы, ограничивая конкуренцию при предоставлении земельных участков. Поэтому для успешного оспаривания решения ответчикам потребовалось бы доказать наличие законных оснований для предоставления участка без торгов, что в данном случае представляется маловероятным»,— отметил господин Шицле.

Идэль Гумеров