Задолженность жителей Дона по ипотеке превысила 2 млрд рублей

В Ростовской области просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 2, 2 млрд руб. в октябре, что составляет 0,4% от общей доли просроченной задолженности по ипотеке среди россиян.. Об этом сообщает пресс-служба Циан.Аналитики.

За сентябрь объём просроченной задолженности по ипотеке в России вырос на 6%.Суммарный размер задолженности россиян по ипотечным кредитам превысил 80 млрд руб.

Самая высокая доля просроченной задолженности - в республиках Северного Кавказа - в Ингушетии (4,5%), Дагестане (2%), Чечне (2%), Северной Осетии (1,5%).

Высокие показатели также в Краснодарском крае — 0,6% от объема задолженности по ипотеке среди россиян.

Самые лучшие показатели в северных регионах (до 0,2%) — НАО, Архангельской области, Мурманской области и ЯНАО.

Всего в сентябре 2024 г. в России было выдано 94,3 тыс. ипотек — на 6% меньше, чем в августе. В сегменте новостроек активность выдач увеличилась на 11% в сентябре, на вторичке, напротив, отмечается снижение на 12%

Ева Китаева