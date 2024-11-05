Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии пропустили восемь шайб от «Норильска»

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл первый матч выездной серии против «Норильска» в одноименном городе. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», встреча завершилась со счетом 3:8 в пользу хозяев льда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Следующий матч «Ижсталь» проведет в Красноярске 8 ноября против местного «Сокола». По данным таблицы ВХЛ на 5 ноября, ижевская команда продолжает сохранять последнюю строчку рейтинга регулярного чемпионата с девятью очками.