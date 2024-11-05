Жительницу Удмуртии обвиняют в мошенничестве под предлогом уклонения от армии

51-летняя жительница Завьяловского района Удмуртии подозревается в мошенничестве на 600 тыс. руб. за обещание помочь в уклонении от службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемая распространила информацию о связях в военкомате и возможности за деньги оказать содействие в получении военного билета по категории «Д». За этим к ней обратился клиента и она якобы должна была передать средства сотрудникам комиссариата. Но деньги она потратила на личные нужды и, как установили следователи, изначально не планировала помогать с уклонением от службы.

Ее задержали сотрудники регионального УФСБ. Жительницу обвинили в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), в ближайшее время уголовное дело поступит в суд.