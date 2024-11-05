В Сочи открыли 400-метровую набережную на Мамайке

В микрорайоне Мамайка в Сочи состоялось торжественное открытие обновленной набережной реки Псахе. На мероприятии присутствовали представители районной и городской администрации, депутаты Городского Собрания и местные жители. Для гостей выступил эстрадный коллектив «Звонница» и аниматоры, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Шелковников сообщил: «Участок набережной протяженностью более 400 м благоустроен за счет средств курортного сбора. Уложено брусчатое покрытие, высажены цветы и кустарники, обустроены малые архитектурные формы и зоны отдыха, установлена парковая мебель».

По его словам, ранее часть набережной была благоустроена совместными усилиями администрации Центрального района и инвесторов. Теперь эти участки объединены в единую общественную зону для отдыха и прогулок жителей микрорайона.

Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного комплекса, туризма и потребительской сферы города Сочи». По контракту, заключенному в июне, уложено более 3,6 тыс. кв. м тротуарной плитки, установлено свыше 60 светильников и высажено более 1,2 тыс. кустарников.

На средства курортного сбора в Сочи также реализуются проекты по оснащению пляжей и общественных территорий системами видеонаблюдения, благоустройству улицы Лазарева, сквера «Дружбы народов» на улице Карла Маркса и сквера «Комсомольский».

Вячеслав Рыжков