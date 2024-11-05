В Екатеринбурге полиция проверит розыгрыш о падении атомной бомбы на дом

В Екатеринбурге студентка позвонила своей знакомой, представилась сотрудницей МЧС и заявила о необходимости эвакуации, так как в ее дом на ул. Учителей якобы прилетит атомная бомба, сообщил портал E1.ru. В пресс-группе городского УМВД «Ъ-Урал» рассказали, что полиция проведет проверку на соответствие информации действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным издания, три студентки собрались вместе и решили разыграть знакомую. Одна из девушек позвонила ей, назвала точный адрес и Ф. И. О., после этого связь прервалась. «Дальше розыгрыш вышел из-под контроля. Девушка по совету родителей написала заявление в полицию. Сотрудники из ОП-3 проверили весь дом и, ожидаемо, не нашли никаких бомб»,— рассказала порталу знакомая потерпевшей, добавив, что полицейские якобы нашли звонивших по номеру телефона, а затем прибыли к ним для разговора.

Полина Хабарова