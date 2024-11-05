К выходным в Удмуртии ожидаются гололедица, ветреная и влажная погода

На этой рабочей неделе в Удмуртии существенных осадков не предвидится. В отдельных районах установится облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Завтра ночью столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов, днем — в диапазоне от -3 до -8 градусов. В конце рабочей недели, 7 и 8 ноября, температура начнется приближаться к 0 градусов. На территории республики прогнозируется небольшой снег.

Ночью в четверг, 7 ноября, температура воздуха опустится до -8 градусов, а днем не превысит -2. В ночь на пятницу, 8 ноября, столбик термометра покажет до -6 градусов, днем — не выше 0.

Предварительно, характер погоды изменится ближе к выходным дням. Ожидаются ветреная и влажная погода. В это время потеплеет до +4 градусов, прогнозируются осадки в смешанной и жидкой фазе. Обстановка на дорогах ухудшится — ожидается гололедица.