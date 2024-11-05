В Казани суд запретил двум жителям коммерческие перевозки по Казанке без лицензии

Советский районный суд Казани запретил двум местным жителям осуществлять коммерческие пассажирские перевозки на катере. Иск подала транспортная прокуратура Татарстана, установившая, что перевозки на маломерном судне в акватории реки Казанка велись без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки суд привлек судоводителя к административной ответственности и назначил штраф в 50 тыс. руб. за нарушение законодательства о транспорте.

Прокуратура также обратилась в суд с требованием запретить использование судна для коммерческих перевозок до получения лицензии. Суд требования удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Анар Зейналов