Облсуд оставил под стражей бывшего директора нацпарка «Таганай»

Челябинский областной суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшему заместителю руководителя одного из департаментов Минприроды России, экс- директору национального парка «Таганай» Алексею Яковлеву, обвиняемому в получении взятки. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 10 ноября, сообщает пресс-служба облсуда.

Постановление Центрального районного суда Челябинска о продлении меры пресечения обжаловал адвокат Алексея Яковлева и просил избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексея Яковлева и предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, сотрудник Минприроды, руководивший национальным парком «Таганай» до 2021 года, получил взятку в сумме более 1 млн руб. от действующего директора нацпарка Эльвины Новоселовой за «общее покровительство по службе». Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ. До августа этого года она также находилась в следственном изоляторе. Затем суд отказал следователю в продлении меры пресечения и освободил фигурантку из-под стражи.