В зоопарк Ижевска передали амурскую тигрицу из Хабаровска для разведения

В Государственный зоопарк Удмуртии доставят краснокнижную амурскую тигрицу по кличке Саяна из Хабаровского края на постоянное содержание для разведения потомства. Об этом сообщает пресс-служба западно-уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Аэрофлот» Фото: Пресс-служба «Аэрофлот»

Ранее тигрица, изъятая из естественной среды в Нанайском районе Хабаровского края, находилась на временной передержке в службе по охране животного мира. Поскольку у хищника «отсутствовала реакция избегания человека», от ее возвращения в дикую природу решили отказаться.

«Хищница случайно закрылась в пустом собачьем вольере на пасеке в Нанайском районе. Из западни ее освободили и отправили в местный центр реабилитации. Самец в возрасте 3-4 лет привлек к себе внимание, когда подбирал собак на окраинах населенных пунктов Бикинского района»,— рассказали предысторию краснокнижных зверей в авиакомпании «Аэрофлот», которая осуществляла их перевозку.

По решению Росприроднадзора самца направили в Воронежский зоопарк, а самку — в Ижевский. От аэропорта Шереметьево до мест назначения хищников перевезли в спецавтомобилях. Сейчас тигрица Саяна находится на карантине.

Напомним, ранее поступала информация, что оба тигра будут доставлены в Ижевск.