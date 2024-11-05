Тюменские аграрии в 2024 году собрали почти 1,7 тысячу тонн зерна

Во время уборочной кампании в 2024 году аграрии Тюменской области собрали почти 1,7 тыс. тонн зерна. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, этот объем полностью покрывает внутреннюю потребность региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году»,— написал господин Моор, отметив, что высокие показатели получили и по урожайности картофеля, а также других овощей открытого грунта.

Летом 2024 года глава региона рассказал, что более 816 тыс. га полей региона засеяли яровыми культурами, а еще чуть более 2,5 тыс. га — озимными культурами. На полях высадили пшеницу, овес, ячмень, рожь, горох, кукурузу, рапс, подсолнечники, горчицу, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, а также различные виды салатов и зелени.

В конце июня Александр Моор рассказал, что посевная кампания была осложнена паводковым периодом, так как под водой оказалось более 40 тыс. га пашни.

Полина Хабарова