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Депутат заксобрания Дона возглавил ростовское отделение партии «Новые люди»

Донской совет партии «Новые люди» возглавил депутат законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.

Борис Вальтер является заместителем председателя комитета заксобрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

По словам секретаря партии «Новые Люди» в регионе Александра Чухлебова, члены партии серьезно настроены на избирательный цикл 2025 года: впереди 9 кампаний, включая выборы губернатора и выборы в городах области, в том числе в Ростове.

Ева Китаева

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