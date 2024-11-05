Депутат заксобрания Дона возглавил ростовское отделение партии «Новые люди»

Донской совет партии «Новые люди» возглавил депутат законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.

Борис Вальтер является заместителем председателя комитета заксобрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

По словам секретаря партии «Новые Люди» в регионе Александра Чухлебова, члены партии серьезно настроены на избирательный цикл 2025 года: впереди 9 кампаний, включая выборы губернатора и выборы в городах области, в том числе в Ростове.

Ева Китаева