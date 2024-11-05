Радий Хабиров поручил провести Новый год без фейерверков и корпоративов

Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал главам муниципалитетов оставить «до лучших времен, когда кому захочется», корпоративы и «всевозможные фейерверки». Он объяснил, что отказаться от излишеств необходимо в связи с проведением СВО.

При этом глава региона отметил, что необходимо «сделать для семей Новый год настоящим, чтоб дети могли гулять, чтоб утренники были, праздники». Ледовые городки он поручил построить заранее.

«Чтоб не получилось, как в прошлом году, когда мы практически до самого Нового года готовили эти ледовые городки и центральные елки»,— сказал господин Хабиров.

Назвать дату полной готовности к Новому году должна исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова. Перенести время открытия ледовых городков на более позднее время глава региона разрешил только в случае температурных аномалий.

Майя Иванова