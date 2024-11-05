Энергетики пресекли хищения электроэнергии в Тюменской области на 6,6 млн рублей

За 9 месяцев 2024 года «Россети Тюмень» выявили 96 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Ущерб составил 2,4 млн киловатт-часов, или 6,6 млн рублей в денежном эквиваленте. Материалы по установленным фактам хищений компания направила в правоохранительные органы.



К инфраструктуре «Россети Тюмень» чаще незаконно подключаются именно в Тюменской области. Для пресечения таких случаев энергетики регулярно проводят рейды в регионе. За первые три квартала текущего года удалось выявить 15 фактов безучетного потребления электроэнергии и 81 самовольное подключение к сетям энергокомпании, при этом 95 % нарушителей – физические лица. Самый крупный факт с начала года зарегистрирован в Тюмени, где специалисты пресекли хищение энергоресурса юридическим лицом в количестве 438 тысяч киловатт-часов на сумму 1,3 млн рублей.

Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление наносят ущерб всем жителям региона: качество электроснабжения добросовестных потребителей снижается из-за несанкционированных действий в электросетях, а сами нарушители, самовольно подключаясь к энергоинфраструктуре, рискуют жизнью и здоровьем и могут спровоцировать пожар.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.