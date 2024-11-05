Экс-сотрудник МВД Башкирии предстанет перед судом за смертельное ДТП

Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего бывшего госинспектора ГИБДД городского отдела полиции. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службах управления СКР по Башкирии и региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как установило следствие, ДТП произошло в июле на одном из перекрестков города. Обвиняемый за рулем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость при обгоне по встречной полосе, столкнулся с ВАЗ-2114. Отечественный автомобиль вынесло за пределы перекрестка, он столкнулся с электроопорой. Водитель машины скончался в больнице, а двум его пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый попытался скрыться с места ДТП, уговорив знакомого взять вину на себя. Преступление выявила организованная МВД по Башкирии проверка. Госавтоинспектор был уволен со службы за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Венера Хисамова