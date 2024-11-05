За неделю в Сириусе выявили 336 нарушений ПДД

В течение прошедшей недели на федеральной территории Сириус зафиксировали 336 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В связи с растущим числом нарушений при поворотах в районе улицы Каспийской Госавтоинспекция приняла решение о повышении уровня мониторинга и контроля за соблюдением ПДД в этом районе. В результате проведенных мероприятий специалисты вынесли 24 постановления за нарушения, связанные с дорожной разметкой при повороте налево и развороте.

Наиболее частыми нарушениями стали случаи неправильной парковки: 108 водителей получили штрафы за стоянку под запрещающим знаком, 22 — за парковку на пешеходных переходах, а 19 — за остановку на остановках общественного транспорта. 18 автомобилей припарковали так, что создали помехи для других участников движения, и 11 — находились вне первого ряда. На прошлой неделе специалисты эвакуировали 128 автомобилей.

За этот период сотрудники ГАИ выявили несколько случаев управления транспортными средствами без соответствующих прав: три водителя не имели права на управление, а 11 автомобилистов управляли транспортными средствами с техническими неисправностями. Одного водителя задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Также сотрудники ГАИ зафиксировали случаи проезда на запрещающий сигнал светофора — 15 водителей получили штрафы, а три протокола составили за выезд на полосу встречного движения в запрещенных местах. В ходе проверки 16 водителей управляли транспортом без полиса ОСАГО, а 14 — без необходимых документов на право управления.

Мария Удовик