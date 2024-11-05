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Житель Удмуртии получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над тремя девочками

Верховный суд Удмуртии осудил 41-летнего жителя Вавожского района за развратные действия и сексуальное насилие над тремя девочками. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, ранее обвиняемого судили за покупку наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителю назначили 18 лет лишения свободы и запретили занимать должности в сфере воспитания и образования на 12 лет. В тюрьме осужденный будет принудительно наблюдаться у психиатра. Кроме того, с него взыскали 600 тыс. руб. в пользу двух пострадавших.

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