На стройке детсада в Екатеринбурге, где рухнула конструкция, пострадал рабочий

В Екатеринбурге на стройке детского сада вблизи ТРЦ Veer Mall, где частично рухнула конструкция во время стройки этажа, был травмирован рабочий. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По предварительным данным прокуратуры, частичное обрушение произошло около 15:00 во вторник, 5 ноября, во время заливки перекрытий. Рабочий получил тяжелые травмы.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении строительных работ»,— сказано в сообщении.

Прокуратура установит ответственное лицо, в обязанности которого входил контроль за соблюдением техники безопасности во время строительства. Сейчас выясняется, является ли пострадавший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

UPD: В Комитете по строительству администрации Екатеринбурга сообщили, что инцидент произошел на территории строящегося детсада на 300 мест. «Генеральным подрядчиком проводиться комиссия по установлению причин обрушения. В ближайшее время причины будут установлены»,— сказано в сообщении. Материальный ущерб бюджету не нанесен, ранее выполненные работы не предъявлялись и не оплачивались.

Полина Хабарова