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В Кургане суд рассмотрит дело двух членов ОПГ о двойном убийстве в 1993 году

Второй отдел по расследованию особо важных дел курганского управления Следственного комитета РФ завершил дело в отношении двух членов организованной преступной группы, обвиняемых в двойном убийстве 30-летней давности (ст. 102 УК РСФСР). Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, в декабре 1993 года один из членов ОПГ дал указание другому совершить убийство двух жителей Кургана. По данным СМИ, это были бизнесмены, отец и сын Шароян. По данным СК, сообщник организатора, не ставший фигурантом дела в связи со смертью, забросил в окно дома курганцев два взрывных устройства, но хозяева не пострадали. Затем, по версии СК, бизнесменов пригласили на встречу в офис преступной группы на улице Станционная в Кургане. После беседы предприниматели уехали, но участники ОПГ их догнали и расстреляли в автомобиле, считает следствие.

Кроме того, по данным СК, один из фигурантов дела в 1995 году подложил взрывное устройство в автомобиль курганского предпринимателя, желая получить часть его бизнеса, но никто не пострадал.

Организатор преступной группы был задержан в Москве, его сообщник в Сочи. Оба находятся под стражей. По данным СМИ, речь идет об участниках курганской ОПГ «Локомотив» Олеге Урюпине и бывшем зяте бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова Олеге Дубове.

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