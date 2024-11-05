На автодороге Челябинск — Троицк произошло смертельное ДТП

В Челябинской области на 27 километре автодороги Челябинск — Троицк произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с электрическим столбом погиб водитель автомобиля Citron, сообщает Госавтоинспекция области.

Авария произошла 5 ноября в 12:30. По предварительным данным, 57-летний водитель двигался по крайней левой полосе трассы в Челябинск, после чего по неизвестным причинам столкнулся с ограждением и выехал за пределы дороги, где врезался в электроопору. От полученных травм он скончался на месте.