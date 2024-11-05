В Копейске открывается производство Новосибирского завода бытовой химии

Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) запускает производство в Копейске. В проект инвестировали 30 млн руб. Срок окупаемости, как сообщили «Ъ-Сибирь» в компании, составит пять лет.

Всего у предприятия шесть производственных линий: две в Новосибирске и по одной в Самарской, Владимирской, Саратовской и Челябинской областях. Завод в Копейске площадью 864 кв. м будет выпускать жидкие моющие средства: гели, кондиционеры для стирки, мыло, а также средства для ухода за домом, кухней и сантехникой. Планируется, что мощность производства составит 38 т продукции в сутки.

НЗБХ производит более 50 тыс. т готовой продукции бытовой химии. Общегодовой оборот компании за 2023 год превысил 2 млрд руб.

Виталина Ярховска