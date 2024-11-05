Магнитка встречает отраслевой семинар по социальным вопросам

В санатории «Юбилейный» ПАО «ММК» 21-22 ноября 2024 года пройдет семинар-совещание руководителей и специалистов по социальным вопросам предприятий металлургической отрасли, организованный ООО «Корпорация производителей черных металлов» совместно с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

На мероприятии планируется обсудить современные решения в социальных программах, вопросы медицинского обеспечения сотрудников и управление здоровьем, поддержки работников с детьми и организации отдыха трудящихся, развития территорий присутствия и промышленного туризма, реализации корпоративных пенсионных программ и развитие территории присутствия.

Будет представлен на семинаре-совещании и о опыт социальной работы ММК. В частности, запланированы доклады о социальной политике Группы ММК и социальных объектах комбината, о благотворительных программах и проектах крупнейшего предприятия отрасли, о развитии направления промышленного туризма, а также будет презентован городской курорт «Притяжение». В профильной сессии семинара гостям расскажут об уникальном корпоративном проекте ММК «Лидеры здоровья», направленном на мотивацию работников к систематическим занятиям спортом и популяризации здорового образа жизни.

Программа семинара-совещания предусматривает посещение промышленной площадки ММК и социальных объектов комбината, в том числе городского паркового пространства «Притяжение», детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» и горнолыжных курортов Магнитки Абзаково и Банное.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в семинаре. Компаниям, планирующим посетить семинар-совещание Корпорации «ЧЕРМЕТ», необходимо направить регистрационную форму по электронному адресу agr@k-chermet.ru.

ПАО «ММК»