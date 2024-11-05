В Ростовской области снять жилье могут 43,7% семей с двумя детьми

Аренду двухкомнатной квартиры могут себе позволить 43,7% донских семей с двумя детьми. В рейтинге доступности съемного жилья, составленном РИА «Новости», Ростовская область заняла 52 место. При этом, доход семьи должен составлять не меньше 88 тыс. руб. в месяц.

Кубань заняла 66 строчку рейтинга (37,7%), Ставрополье — на 69 месте (37,1%), Адыгея — на 71 месте (35,7%). Москва расположилась на 38 строчке списка. Там жилье доступно 48,6% семей с двумя детьми и ежемесячным доходом от 184 тыс. руб. Лидером же стал Ямало-Ненецкий автономный округ (71,2%).

Дмитрий Ковалевский