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Предприниматель в Уфе обвиняется в хищении у клиентов около 6 млн рублей

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 1–4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант уголовного дела разместил в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров, курятников.

С апреля 2021 года по ноябрь 2023 года предприниматель под видом выполнения работ похитил у 28 клиентов около 6 млн руб. Отмечается, что вину он не признал.

Майя Иванова

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