Предприниматель в Уфе обвиняется в хищении у клиентов около 6 млн рублей
Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 1–4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, фигурант уголовного дела разместил в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров, курятников.
С апреля 2021 года по ноябрь 2023 года предприниматель под видом выполнения работ похитил у 28 клиентов около 6 млн руб. Отмечается, что вину он не признал.