Судебный спор между акционерами «Центр-инвеста» затянется на три года

Арбитражный суд Ростовской области в очередной раз отложил разбирательство по иску ПАО КБ «Центр-инвест» в лице его акционеров Василия Высокова, Татьяны Высоковой и Юрия Богданова с требованием о наложении запрета на инициирование разбирательства в любом иностранном суде по спорам, вытекающим из акционерного соглашения. Требование обращено к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР, Лондон) и Немецкому обществу по инвестициям и развитию, которые также являются акционерами «Центр-инвеста».

Как сообщается на сайте арбитража, разбирательство отложено на 24 апреля 2025 года.

Василий Высоков, Татьяна Высокова и Юрий Богданов инициировали этот судебный процесс еще в марте 2022 года. Однако, с тех пор ни одного заседания с разбирательством иска по существу так и не состоялось. Ранее заседания переносились из-за неявки представителей ЕБРР и Немецкого общества по инвестициям и развитию. На прошлой неделе разбирательство было отложено «в связи с временным краткосрочным отсутствием судьи Ганюшкиной О.Б.», говорится в документах суда.

Как писал «Ъ-Юг», Василий Высоков, Татьяна Высокова и Юрий Богданов настаивали на признании недействительным акционерного соглашения, заключенного с ЕБРР и Немецким обществом по инвестициям и развитию в октябре 2005 года.

Вадим Водолазов