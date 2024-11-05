Заболеваемость ОРВИ в Чувашии в 1,7 раза ниже эпидпорога

В Чувашии уровень заболеваемости ОРВИ за 43-ю неделю остается ниже эпидемического порога: зарегистрировано 4574 случая заболевания. Об этом на еженедельной планерке сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов, передает пресс-служба главы Чувашии.

По словам министра, заболеваемость составляет 391,9 на 100 тыс. населения, что на 13,2% ниже среднемесячного уровня. Более 61% заболевших — дети, случаев гриппа не выявлено. В медицинских учреждениях усилили меры профилактики: введены масочный режим и карантин по ОРВИ и COVID-19.

На этой неделе зарегистрировано 76 случаев коронавируса, что на 21,7% меньше, чем на прошлой неделе. Пациентов в крайне тяжелом состоянии нет.

Министерство здравоохранения республики дополнительно закупило 90 тысяч экспресс-тестов для выявления вирусов для 41 медицинской организации. Владимир Степанов отметил, что вакцинация остается самым эффективным способом профилактики: 40,4% населения привито против гриппа и 52,5% — против COVID-19. Вакцина «Спутник Лайт» доступна в достаточном количестве.

К середине сентября в Казани было зарегистрировано почти 4,5 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Анар Зейналов