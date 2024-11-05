С бизнесмена в Ижевске взыскали компенсацию по делу о смерти покупателя от сидра

С владельца магазина в Ижевске взыскали компенсацию морального вреда в пользу родителей и брата 20-летнего жителя, умершего от отравления сидром. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, причиной смерти стал метиловый спирт в напитке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель был госпитализирован в ГКБ №6, где скончался в результате острого токсикологического отравления. Предприниматель отказался признать вину, указав на отсутствие возможности проводить экспертизу спиртных напитков, и возлагал ответственность на производителя.

Устиновский райсуд Ижевска встал на сторону родственников и взыскал с предпринимателя 2 млн. руб. в пользу семьи погибшего.