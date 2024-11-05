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Ростовские полицейские задержали перевозчика мефедрона

В отношении 38-летнего ростовчанина, в автомобиле которого полицейские нашли 1,3 кг наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Машину подозреваемого сотрудники ГАИ остановили с целью досмотра,

В подлокотнике, пачке сигарет и рюкзаке задержанного правоохранители обнаружили свертки с мефедроном. Полицейские выяснили, что подозреваемый планировал распространить запрещенное вещество через закладки. Фигуранта заключили под стражу.

Дмитрий Ковалевский

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