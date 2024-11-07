Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часто вызываете скорую? Это может быть признаком рака

Симптомы, заставившие срочно обратиться к врачу, были симптомами злокачественной болезни

Канадские исследователи обнаружили, что примерно один из каждых трех человек, у кого впервые диагностирован рак, хотя бы раз обращался в отделение неотложной помощи в течение трех месяцев перед постановкой диагноза. Многие из этих обращений на самом деле были вызваны симптомами, связанными с раком.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Исследование провела группа ученых-медиков под руководством доктора Кирата Гревала, врача неотложной помощи в больнице Mount Sinai в Торонто. Гревал и его коллеги изучили данные, собранные Институтом клинических служб (ICES) в Торонто. Данные включали более 650 тыс. пациентов, у которых был диагностирован рак в период с 2014 по 2021 год в канадской провинции Онтарио.

Врачи-ученые установили, что более трети (35%) вызывали скорую помощь и отправлялись в приемное отделение в течение 90 дней до постановки диагноза «рак».

В этой группе пациентов 64% посещали приемное отделение по скорой один раз, 23% посещали дважды, а 13% посещали его три или более раз, обнаружили исследователи.

Более половины (51%) пациентов, которые обращались за скорой помощью до постановки диагноза «рак», в итоге были госпитализированы.

Симптомы часто были связаны с основным раком: например, люди, которым позже был поставлен диагноз «рак толстой кишки», часто имели симптомы кишечной непроходимости и боли в животе, говорят Гревал и его коллеги.

Люди с гастроэзофагеальным раком иногда посещали отделение неотложной помощи в связи с желудочно-кишечным кровотечением, затрудненным глотанием и болью в животе.

Люди с диагнозом «рак мозга» имели высокую вероятность посещения отделения неотложной помощи до постановки диагноза из-за таких симптомов, как слабость, спутанность сознания или судороги.

«Приемное отделение — неидеальное место для лечения пациентов с подозрением на рак,— сетует Гревал.— Приемные отделения обычно переполнены, а из-за этого в них плохо соблюдается конфиденциальность. К сожалению, многим пациентам говорят, что у них может быть злокачественное новообразование, прямо в переполненном приемном отделении».

Пациенты описывают получение подозрения на рак в такой обстановке как стресс.

Команда ученых отметила, что канадские выводы соответствуют результатам аналогичных исследований, проведенных в Великобритании и Соединенных Штатах.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...