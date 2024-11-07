Часто вызываете скорую? Это может быть признаком рака

Канадские исследователи обнаружили, что примерно один из каждых трех человек, у кого впервые диагностирован рак, хотя бы раз обращался в отделение неотложной помощи в течение трех месяцев перед постановкой диагноза. Многие из этих обращений на самом деле были вызваны симптомами, связанными с раком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Исследование провела группа ученых-медиков под руководством доктора Кирата Гревала, врача неотложной помощи в больнице Mount Sinai в Торонто. Гревал и его коллеги изучили данные, собранные Институтом клинических служб (ICES) в Торонто. Данные включали более 650 тыс. пациентов, у которых был диагностирован рак в период с 2014 по 2021 год в канадской провинции Онтарио.

Врачи-ученые установили, что более трети (35%) вызывали скорую помощь и отправлялись в приемное отделение в течение 90 дней до постановки диагноза «рак».

В этой группе пациентов 64% посещали приемное отделение по скорой один раз, 23% посещали дважды, а 13% посещали его три или более раз, обнаружили исследователи.

Более половины (51%) пациентов, которые обращались за скорой помощью до постановки диагноза «рак», в итоге были госпитализированы.

Симптомы часто были связаны с основным раком: например, люди, которым позже был поставлен диагноз «рак толстой кишки», часто имели симптомы кишечной непроходимости и боли в животе, говорят Гревал и его коллеги.

Люди с гастроэзофагеальным раком иногда посещали отделение неотложной помощи в связи с желудочно-кишечным кровотечением, затрудненным глотанием и болью в животе.

Люди с диагнозом «рак мозга» имели высокую вероятность посещения отделения неотложной помощи до постановки диагноза из-за таких симптомов, как слабость, спутанность сознания или судороги.

«Приемное отделение — неидеальное место для лечения пациентов с подозрением на рак,— сетует Гревал.— Приемные отделения обычно переполнены, а из-за этого в них плохо соблюдается конфиденциальность. К сожалению, многим пациентам говорят, что у них может быть злокачественное новообразование, прямо в переполненном приемном отделении».

Пациенты описывают получение подозрения на рак в такой обстановке как стресс.

Команда ученых отметила, что канадские выводы соответствуют результатам аналогичных исследований, проведенных в Великобритании и Соединенных Штатах.

По материалам статьи.

Ольга Грибова