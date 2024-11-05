Пенсионер погиб в Удмуртии при пожаре в частном доме

77-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в частном доме на ул. Юкаменская в Глазове. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике, пенсионера обнаружили на полу у окна без признаков жизни.

«Огонь заметил соседский 12-летний ребенок. Он сообщил в пожарную службу, но было уже поздно, дом изнутри был охвачен пламенем. Кроме того, произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона, это привело к быстрому распространению пожара. Еще три баллона сотрудникам удалось эвакуировать»,— сказала дознаватель ГУ МЧС по Удмуртии Екатерина Вельц.

Площадь пожара составила 110 кв. м, его ликвидировали. Предварительная причина возгорания — нарушение эксплуатации печи. Пенсионер хранил рядом с ней дрова и бумагу.