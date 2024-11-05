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Уровень воды в Дону поднялся до отметки 1,7 метра

Из-за нагона воды, вызванного штормовым ветром, уровень воды в реке Дон вырос до 172 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Режим повышенной готовности на ростовском гидропосте вводится при достижении отметки 130 см. Выход реки из берегов возможен при достижении двухметрового предела.

С 1 по 4 ноября в городе из-за штормового ветра упали 155 деревьев, повредив 21 машину. Пострадавших — нет. Кроме того, ветер сорвал 14 слабозакрепленных конструкций. Большую часть последствий непогоды коммунальные службы уже устранили, еще 25 деревьев ожидают распила.

Дмитрий Ковалевский

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