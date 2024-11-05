Челябинский производитель не проверял рыбу и колбасу на наличие токсинов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предостережение предприятию из Ашинского района Челябинской области за выпуск продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов. Выяснилось, что производитель не направлял рыбу и колбасные изделия на исследования для выявления в составе токсинов, сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор установил, что предприятие оформило декларации о соответствии требованиям на рыбу, рыбные соленые продукты, колбасные изделия только на основе микробиологических показателей. Согласно четырем техрегламентам, продукция должна также исследоваться на количество токсических элементов, остатки лекарственных средств, диоксины, нитриты, бактерии, плесень и многие другие. С 7 ноября декларации на соленую рыбу и колбасы челябинского предприятия будут аннулированы.

Организации необходимо провести полный спектр исследований продукции.