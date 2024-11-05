В ОДК-УМПО расследуют вспышку кишечной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за заражения кишечной инфекцией работников ОДК-УМПО. Специалисты анализируют пробы пищи и продуктов, также обследован персонал и проверено санитарное состояние пищеблока и буфета, которые закрыты до выяснения обстоятельств.

По данным ведомства, заболел 21 человек, 10 из которых госпитализированы. У них обнаружена норовирусная инфекция. По предварительным данным, сотрудники заразились от работников пищеблока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В управлении корпоративных коммуникаций УМПО «Ъ-Уфа» подтвердили информацию о санитарно-эпидемиологической проверке. Поводом для нее стали обращения сотрудников завода в медучреждения с подозрениями на кишечную инфекцию. Контрольные мероприятия проводятся на объектах общественного питания на первой производственной площадке (в микрорайоне Инорс).

«По состоянию на сегодняшний день в столовых и буфетах проведена дезинфекция помещений для приготовления и приема пищи, они работают в штатном режиме. Эпидемиологическое расследование продолжается»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе завода.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу поступили девять пациентов с подозрением на кишечную инфекцию, их состояние оценивается как средней тяжести, уточнили в минздраве.

Идэль Гумеров