Холдинг «Форте» стал опекуном бурого медведя Андрея

Опекуном бурого медведя Андрея из Ростовского зоопарка стал холдинг «Форте» (Forte Home GmbH). Как сообщает Telegram-канал учреждения, сейчас зверь готовится к зимней спячке.

В пресс-службе компании заявили, что выбор пал на медведя, поскольку это животное является лицом бренда Oasis, принадлежащего «Форте». Теперь организация будет компенсировать часть расходов на закупку корма, лекарств и средств для ухода.

ООО «ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ» зарегистрирована в Ростове в 2006 году. Учредителями выступили Александр Денисов (доля — 89,5%), Сергей Белоусов и Олег Острецев. В 2023 году компания получила 2,9 млрд руб. чистой прибыли.

Дмитрий Ковалевский