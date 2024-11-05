В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 6 ноября

На территории Челябинской области ночью и днем 6 ноября ожидается сильный снегопад, метель и гололед. Кроме того, на дорогах возможны заносы. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра 6 ноября может достигать 15-20 м/с. Ожидается, что в этот день может выпасть до 22 мм снега за 12 часов. Метель сократит видимость на дороге до 500 м, она может продлиться до шести часов.

Водителей просят не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости.