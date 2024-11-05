Почти 80 улиц в Сочи остались без света

Во вторник, 5 ноября, 79 улицам в Сочи ограничили подачу электроэнергии. Неудобства связаны со срочными внеплановыми работами для недопущения технологического нарушения по ремонту электрооборудования. Временные изменения продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На курорте без света остались улицы Мостовая, Кузнечная, Богородск, Нагуляна, Форелевая, Краснофлотская, Ивановская, Тимашевская, Шоссейный, Пятигорская, Армянский, Транспортный. Во вторник подачу электроэнергии ограничили для улиц Ландышевая, Полтавская, Крымская, Волжская, Виноградная, Анапская, Плеханова, Санаторная, Клубничная, Армавирская, Центральная.

До 19:00 света не будет в переулках Тельмана, Шоссейный, Армянский, Ландышевый, Штурманский, Правды. Без электроэнергии остались жители поселков Пляхо, Новомихайловский, Октябрьский, Кривенковская, Лермонтово, Дедеркой. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик