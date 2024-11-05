«Музей Ижевска», «Галерея» и «Пушкинский» получили новое оборудование

«Музей Ижевска» получил 100 единиц оборудования по нацпроекту. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, речь идет об оснащении трех площадок, включая выставочные центры «Галерея» и «Пушкинский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Музей получил экспозиционно-выставочное оборудование, оборудование для фондохранилища, автоматизированную систему учета, компьютеры и программное обеспечение.

«На сегодняшний день "Музей Ижевска" широко представлен в информационном поле города и республики. Ежегодно наше культурное учреждение посещает более 70 тыс. человек. Модернизация музея позволит создавать более комфортные условия для ознакомления с экспозициями, что привлечет еще больше ценителей истории, культуры, искусства»,– сказала директор музея Анастасия Юрпалова.

В 2024 году в Удмуртии современным оборудованием по нацпроекту оснастили четыре музея.