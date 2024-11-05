Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии на прошлой неделе снизилась на 15%
С 28 октября по 3 ноября 11,6 тыс. жителей Удмуртии заболели ОРВИ, что на 15% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Самые высокие показатели зафиксировали в Ижевске и Можге, а также в Завьяловском и Балезинском районах. В основном жители болеют вирусами негриппозной этиологии: аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы и парагрипп.
Напомним, неделей ранее из-за ОРВИ частично приостановили образовательный процесс в 42 школах и 33 детсадах республики.