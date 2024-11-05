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Коммерсантъ FM
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Правительство выступило против запрета на регистрацию украинцев как самозанятых

Правительство предложило доработать законопроект сенатора Андрея Кутепова о статусе самозанятых для иностранцев. Власти не согласились с идеей лишить граждан Украины возможности зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Господин Кутепов предложил лишить права на статус самозанятых любых иностранцев, за исключением граждан стран Евразийского экономического союза. В пояснительной записке парламентарий мотивировал это «недружественной политикой Украины» в отношении России.

Правительство в ответ напомнило о введенном президентом для украинцев в России статусе постоянно проживающих иностранцев. Это в том числе защищает их от депортации или запрета на въезд в РФ, а также позволяет участвовать в программе переселения соотечественников. «Законопроект нуждается в существенной доработке»,— сказано в отзыве (цитата по ТАСС).

Эксперимент со специальным налоговым режимом для самозанятых действует с 2019 года, для граждан Украины в РФ его ввели с 2023-го. Он позволяет платить налоги с самостоятельной деятельности по льготной ставке 4–6%. «Известия» сообщали, что депутаты подготовили законопроект, согласно которому лимит заработка с 2025 года будет увеличен в полтора раза: с 2,4 млн до 3,6 млн руб. Таким образом авторы хотят вывести самозанятых из тени и увеличить количество отчислений в бюджет.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Доходам самозанятых подбирают порог».

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