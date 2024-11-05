Рынок глэмпингов в Челябинской области вырос на 89% за год

В Челябинской области рынок глэмпингов увеличился за год, с октября 2023 по октябрь 2024, на 89%. Средняя стоимость такого вида кэмпинга на сутки в регионе составила 5 тыс. руб., сообщают «Авито Путешествия».

Выросло число доступных для проживания глэмпингов и в целом по России — в 2,5 раза в сравнении с октябрем прошлого года. Больше всего предложений о таком отдыхе относится к Московской (26% от всех по стране), Свердловской областям (7%) и Татарстану (6%). Южный Урал занимает долю в 2%. При этом на Московскую область приходится более трети от всех бронирований в российских регионах, на Татарстан и Свердловскую область — по 7%, а на Южный Урал — 1%. Чаще всего в Челябинской области в глэмпингах туристы останавливались на сутки.

Виталина Ярховска